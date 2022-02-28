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1815'ten beri tarafsızlık politikası uygulayan İsviçre de Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
1815'ten beri tarafsızlık politikası uygulayan İsviçre de Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı

1815'ten beri tarafsızlık politikasını resmi olarak uygulayan en eski ülke olan İsviçre, Rusya'ya karşı Avrupa Birliği (AB) ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı.

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Tarafsızlığı ve uluslararası barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasıyla bilinen İsviçre de Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ülkeler arasına katıldı.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, 7 üyeli konseyin Rusya'ya karşı alınacak yaptırımlara ilişkin düzenlediği olağanüstü toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Cassis, "Federal konsey, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve birkaç bakanının mal varlıklarını dondurmaya karar verdi" dedi.

Yaptırımların derhal yürürlüğe gireceğini vurgulayan Cassis, "İsviçre, bu kişilerin sorumlu olduğu uluslararası kamu hukukunun ciddi ihlallerine tepki gösteriyor" ifadesini kullandı. Cassis, İsviçre'nin Ukrayna halkıyla dayanışmasını yineleyerek Polonya'ya kaçan Ukraynalılar için temel ihtiyaç maddeleri göndereceklerini söyledi.

İsviçre Federal Konseyinin (İsviçre Federal Hükümeti) aldığı karar doğrultusunda İsviçre, Rusya'ya karşı Avrupa Birliği (AB) ile aynı yaptırımları uygulayacak. Bu kapsamda Avrupa ülkelerinin Rusya'ya hava sahası kapatmalarına paralel olarak İsviçre de kendi hava sahasını Rusya'ya kapattı. İnsani, tıbbi veya diplomatik amaçlı uçuşlar ise devam edecek.

Vizeler de askıya alındı
Konsey, Rus vatandaşları için vizeyi kolaylaştıran 2009 anlaşmasını da kısmen askıya almaya karar verdi. Diplomatik pasaport hamillerinin ülkeye vizesiz girişlerine izin verilmeye devam edilecek. Konseyden yapılan yazılı açıklamada ise "Federal konsey bu kararlarını verirken İsviçre'nin tarafsızlığını ve barış politikasını dikkate aldı" ifadesi kullanıldı.

İsviçre'nin yaptırım kararı aldığı Rus siyasetçilerin arasında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da bulunuyor.
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