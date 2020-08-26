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18 yaşındaki İpek Er'e tecavüz zanlısı Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi

18 yaşındaki İpek Er’e yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi. Orhan, dün akşam cezaevinden tahliye edildi. İpek Er

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18 yaşındaki İpek Er’in intiharının ardından ortaya atılan 'tecavüz etmekle" suçlanan ve sosyal medyada düzenlenen kampanyalar sonrasında Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Avukatının itirazı üzerine zanlı Uzman Çavuş Orhan, tahliye edildi ve cezaevinden salıverildi. 

Musa Orhan için geçen hafta tutuklama kararı verilmişti. Hazırlanan iddianame ile birlikte Orhan’ın tutuklanmasına yönelik Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararı çıkarmıştı. Mahkemenin verdiği karar sonrası teslim olan Orhan cezaevine konulmuştu.

Mahkeme tahliye etti, cezaevinden salıverildi

Musa Orhan’ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş; tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü. İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, Avukat Akkuş’un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Orhan’ın tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Orhan’ın tutuklu bulunduğu cezaevine ulaştı. Cezaevi idaresi kararla birlikte Musa Orhan’ı serbest bıraktı.

İpek Er'in 'Orhan bana tecavüz etti" dediği mektubu annesi açıklamıştı.

Arkasında mektup bırakarak intihar etti

İntihar girişiminde bulunan Nisan 2002 doğumlu İpek Er, 20 gün süren yaşam savaşını geçen hafta kaybetmişti. Er, geride bıraktığı mektubunda Orhan’ın kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti.

Soruşturma sürüyor

Er’in ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Musa Orhan’a yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ davasının ilk duruşması ise önümüzdeki Ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Öte yandan, olay sonrası, Jandarma Genel Konutanlığı da Orhan’ın açığa alınması kararı vermişti.

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