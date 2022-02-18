18 Şubat 2022 altın uçuyor gram 820 lirayı geçti! İslam Memiş'ten bomba açıklama yükseliş kalıcı mı geçici mi?
18 Şubat 2022 altın için günün ilk rakamları belli oldu. Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik altın fiyatlarına yansımaya devam ederken gram altın 820 lirayı aştı. Peki bu yükseliş kalıcı olacak mı? Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş çok önemli açıklamalar yaptı ve" Ons fiyatlarındaki balon bugünden itibaren patlayacak." dedi.
Dünyada etkili olan enflasyon ve savaş söylemleri altının ONS fiyatının da yukarı çıkmasında etkili oldu. Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Peki bu yükseliş kalıcı mı?
18 Şubat altın fiyatları şöyle:
Gram:824,94
Çeyrek:1.359,00
Yarım:2.725,00
Cumhuriyet:5.428,00
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altındaki yükselişi değerlendirdi ve şunları söyledi:
-Ons fiyatlarındaki balon bugünden itibaren patlayacak.
-Savaş çıksa zaten çıkar savaşın tarihi olmaz gerginliği tırmandırıyorlar. Dikkat dağıtıyorlar. İnsanların dikkatini farklı tarafa çekiyorlar. Rusya-Ukrayna gerginliği olmasaydı başka bir bahane bulacaklardı insanlara ekonomiyi, enflasyonu unutturacaklar...