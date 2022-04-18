18 Nisan'da altın 940 lirayı zorlarken İslam Memiş'ten bomba uyarı! 'Altın ve dolar almam, euro ve sterlin alırım'

Kağıt para alacaksam dolar almazdım!

Dolar kurunda baskılanma var, yakında yukarı yönlü bir atak olabilir…. Ama Euro-Dolar paritesine baktığımızda euro daha fazla değer kaybediyor… Ben bir ülkenin kayıt parasına yatırım yapacak olsaydım bunun adı dolar olmazdı… Ben bu şartlarda daha fazla düştüğü için euro alırdım…