18 Nisan'da altın 940 lirayı zorlarken İslam Memiş'ten bomba uyarı! 'Altın ve dolar almam, euro ve sterlin alırım'
Para piyasaları yeni haftaya yatay ve küçük de olsa düşüşle başladı. 18 Nisan 2022 haftasına altın yükselerek, dolar ise baskılanmış vaziyette yatay seyirde başlarken, euroda düşüş sürüyor. "Ben olsam bu fiyatlardan dolar ve altın almazdım" diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Haziran ayından sonra kıtlık olacağı uyarısı yaptı. İşte piyasalarda son durum...
Serbest piyasada gram altın 938 liradan, çeyrek altın bin 533 liradan satılıyor. Altının onsu ise bin 984 dolar... Dolar 14.64 liradan satılırken, Euro 15.80 liraya girelemiş durumda.. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son hareketliliği değerlendirip, "Elimde TL olsa altın da almam dolar da" dedi.. İslam Memiş, "Haziran ile Eylül arasında kıtlık olacak" dedi... İşte piyasalardaki son durum ve İslam Memiş'in uyarıları...
Kağıt para alacaksam dolar almazdım!
Dolar kurunda baskılanma var, yakında yukarı yönlü bir atak olabilir…. Ama Euro-Dolar paritesine baktığımızda euro daha fazla değer kaybediyor… Ben bir ülkenin kayıt parasına yatırım yapacak olsaydım bunun adı dolar olmazdı… Ben bu şartlarda daha fazla düştüğü için euro alırdım…
Altın almayı tercih etmem
Altının onsunda belki 2000 dolar tekrar test edebilir… Ancak, ben bugünkü koşullarda ne ons altın ne de gram altın almayı tercih etmem…
Gram altın yıl içinde 1450 TL olacak ama...
Altın yıl içinde yükselecek mi? Tabii ki yükselecek… Gram altında 1450 TL’yi beklemeye devam edeceğim… Ancak ben bu seviyeden alım yapmanın uygun olacağını düşünmüyorum…