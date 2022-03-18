18 Mart gram altın 923 lira oldu İslam Memiş altın 'düşecek' dedi alım yapacakları uyarı

-3 ay sonra bir bakacaksınız farklı bahane olacak sonuca bakacaksınız enflasyon rakamları artmaya devam edecek. Yaz aylarında kuraklık bekliyorum su seviyeleri buharlaşma ile azalacak bunu bekliyorum petrol fiyatları yükseldi maliyetler artıyor su ile problem yeniden yaşanabilir bunların enflasyonu yükseltir diye düşünüyorum.