18 Mart gram altın 923 lira oldu İslam Memiş altın 'düşecek' dedi alım yapacakları uyarı
18 Mart 2022 cuma günü altın fiyatları bir yükseliyor bir düşüyor. Saat 15:50 itibariyle gram altın 923 lira seviyesini geçti. Peki yatırımcı ne yapmalı? Uzman isim İslam Memiş bakın neler söyledi
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. 18 Mart cuma gününe yükselişle başlayan gram altın öğlene doğru 920 liranın altına indi. Gram altın fiyatları saat 15:50 itibariyle 920 lirayı geçip 923 liraya ulaştı. Bugün gram çeyrek altın 1.513,00, yarım altın 3.027,00, cumhuriyet altını da 6.029,00 liradan alıcı buluyor. Altın fiyatlarının bir anda fırlayıp aynı hızla düşmesi yatırımcının kafasını karıştırıyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş bakın neler söyledi:
-3 ay sonra bir bakacaksınız farklı bahane olacak sonuca bakacaksınız enflasyon rakamları artmaya devam edecek. Yaz aylarında kuraklık bekliyorum su seviyeleri buharlaşma ile azalacak bunu bekliyorum petrol fiyatları yükseldi maliyetler artıyor su ile problem yeniden yaşanabilir bunların enflasyonu yükseltir diye düşünüyorum.
-Piyasalarda FED'in ardından agresif fiyatlama olmadı. Dolar kurunda düşüş öngörüyorum. Bu da ons altınla dolar TL'nin gerilemesi gram tarafına yansır diye düşünüyorum.
Kademeli alım yapın
-Düşüş öngörürüm devam ediyor. 850-900 bandından kademeli alımın uygun olduğunu düşünüyorum. Kademeli almanın mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum.