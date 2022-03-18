18 Mart gram altın 920 lira oldu İslam Memiş altın 'düşecek' dedi alım yapacakları uyarı
18 Mart 2022 altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Fiyatlar yeninden yükselişe geçti gram altın 920 lira seviyesine ulaştı. Peki yatırımcı ne yapmalı? Uzman isim İslam Memiş bakın neler söyledi
Haftanın son işlem günü 18 Mart altın fiyatları belli oldu. Altın yeniden yükselişe geçti. Bugün gram altın 919,19, çeyrek altın 1.508,00, yarım altın 3.015,00, cumhuriyet altını da 6.008,00 liradan alıcı buluyor. Altın fiyatlarının bir anda fırlaması ve bir anda düşmesi yatırımcının kafasını karıştırıyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş bakın neler söyledi:
-3 ay sonra bir bakacaksınız farklı bahane olacak sonuca bakacaksınız enflasyon rakamları artmaya devam edecek. Yaz aylarında kuraklık bekliyorum su seviyeleri buharlaşma ile azalacak bunu bekliyorum petrol fiyatları yükseldi maliyetler artıyor su ile problem yeniden yaşanabilir bunların enflasyonu yükseltir diye düşünüyorum.
-Piyasalarda FED'in ardından agresif fiyatlama olmadı. Dolar kurunda düşüş öngörüyorum. Bu da ons altınla dolar TL'nin gerilemesi gram tarafına yansır diye düşünüyorum.
Kademeli alım yapın
-Düşüş öngörürüm devam ediyor. 850-900 bandından kademeli alımın uygun olduğunu düşünüyorum. Kademeli almanın mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum.