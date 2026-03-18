18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü!
Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti. 325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk ordusunun zaferiyle sona erdi.
Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı’nın seyrini etkileyen kritik cephelerden biri oldu. Yaklaşık bir yıl süren savaş, hem askeri sonuçları hem de siyasi etkileriyle öne çıktı.
Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915’te İtilaf Devletleri donanmasının Çanakkale Boğazı’na yönelik saldırısıyla başladı. Birleşik Krallık ve Fransa öncülüğündeki güçler, Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak ve Boğazlar üzerinden Rusya’ya ulaşmak amacıyla harekete geçti. Bu girişimin arkasında, hem Osmanlı’yı saf dışı bırakma hem de Balkanlar’daki dengeleri kendi lehlerine çevirme hedefi bulunuyordu.
Deniz harekâtının en kritik aşaması 18 Mart 1915’te yaşandı. Osmanlı savunması, İtilaf donanmasını ağır kayıplarla geri püskürttü. Bunun üzerine planın ikinci aşamasına geçildi ve 25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’na kara çıkarmaları başlatıldı. Seddülbahir, Arıburnu ve ilerleyen süreçte Anafartalar cepheleri savaşın ana sahneleri haline geldi.
Çıkarma sırasında Osmanlı savunması, Alman General Liman von Sanders komutasındaki 5. Ordu tarafından yürütülüyordu. İtilaf kuvvetleri ise İngiliz ve Fransız birliklerinin yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelen Anzak askerleri ile sömürge birliklerinden oluşuyordu. Kara savaşları boyunca taraflar ağır kayıplar verdi.
Savaşın uzamasında coğrafi koşullar, lojistik zorluklar ve Osmanlı ordusunun Balkan Savaşları sonrasında yeniden yapılandırılması etkili oldu. Osmanlı açısından Çanakkale cephesi, “ölüm kalım savaşı” olarak görülürken, savunma hattının kırılması İstanbul’un düşmesi anlamına gelecekti.
1915 yılı boyunca süren çatışmalarda İtilaf kuvvetleri istedikleri sonucu elde edemedi. Yıl sonunda önce kuzey, ardından güney cephelerinden çekilme kararı alındı. Çanakkale Savaşları, 9 Ocak 1916’da İtilaf kuvvetlerinin tamamen bölgeden ayrılmasıyla Osmanlı’nın zaferiyle sonuçlandı.