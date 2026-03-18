18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü!

Deniz harekâtının en kritik aşaması 18 Mart 1915’te yaşandı. Osmanlı savunması, İtilaf donanmasını ağır kayıplarla geri püskürttü. Bunun üzerine planın ikinci aşamasına geçildi ve 25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’na kara çıkarmaları başlatıldı. Seddülbahir, Arıburnu ve ilerleyen süreçte Anafartalar cepheleri savaşın ana sahneleri haline geldi.

Çıkarma sırasında Osmanlı savunması, Alman General Liman von Sanders komutasındaki 5. Ordu tarafından yürütülüyordu. İtilaf kuvvetleri ise İngiliz ve Fransız birliklerinin yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelen Anzak askerleri ile sömürge birliklerinden oluşuyordu. Kara savaşları boyunca taraflar ağır kayıplar verdi.