18 Mart Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu araç geçiş garantisi var
18 Mart 2022 tarihi itibariyle hizmete giren Çanakkale Köprüsü geçiş ücretiyle gündemde. Köprü geçişi için 15 euro rakamı telaffuz ediliyor. Peki Çanakkale köprüsü için ne kadar geçiş garantisi verildi hangi firma yaptı ne kadar işletecek. İşte 18 Mart Çanakkale köprüsünün ücreti ve merak edilenleri
18 Mart Çanakkale Köprüsü 4 yılda tamamlandı ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde açılıyor. Yap işlet devret modeliyle yapılan köprü sembolik olarak bir çok detay barındırıyor. Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü ünvanını alan 18 Mart Çanakkale köprüsü, yapay zekayla donatıldı. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişi 6 dakikaya indiren köprünün geçiş ücreti ise merak konusu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçiş fiyatını açıklayacak. Telaffuz edilen rakam hayli tuzlu. Araç feribot ücretinin 100 lira olduğu Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada köprüden geçmenin bedeli 200 liranın üstünde olacak. İşte 18 Mart Çanakkale köprüsü için telaffuz edilen geçiş ücreti ve köprünün özellikleri:
Asya'dan Avrupa'ya 6 dakika : 18 Mart Çanakkale köprüsü zamandan ve yakıttan tasarruf ettirecek. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan feribot yolculukları yaz aylarında bekleme süreleriyle birlikte 1,5 ile 5 saat arasında sürerken, bu süre 6 dakikaya düşecek. 1915 Çanakkale Köprüsü ile yıllık olarak zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salımındaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro tasarruf elde edilecek.
18 Mart Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti: Yap işlet devret modeliyle yapılan 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti hayli yüksek olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu köprünün geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıklamıştı. Bu da 240 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Osmangazi Köprüsü'nden 184 TL ücret alınıyor. 18 Mart köprüsü geçiş ücreti için son rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuracak. Çanakkale boğazından feribotla geçişte araç başına 100 lira, kişi başına 6 lira alınıyor.
Çanakkale köprüsünü kim yaptı : Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan “1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu” Projesini, Türk ve Güney Koreli firmalardan oluşan Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi Ortak Girişimi yaptı. Köprüyü 16 yıl 2 ay 12 gün işlettikten sonra devlete devredecekler. Proje, 88 km otoyol ve 13 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğunda.