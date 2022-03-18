18 Mart Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu araç geçiş garantisi var

Asya'dan Avrupa'ya 6 dakika : 18 Mart Çanakkale köprüsü zamandan ve yakıttan tasarruf ettirecek. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan feribot yolculukları yaz aylarında bekleme süreleriyle birlikte 1,5 ile 5 saat arasında sürerken, bu süre 6 dakikaya düşecek. 1915 Çanakkale Köprüsü ile yıllık olarak zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salımındaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro tasarruf elde edilecek.