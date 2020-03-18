18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümüne ünlülerden paylaşımlar geldi!
18 Mart 1915'te tarihe Çanakkale Zaferi olarak geçen muharebenin üzerinden 105 yıl geçti. Sanat camiasının ünlü isimleri de bugünün önemine binaen sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutladı.
Oktay Kaynarca: Ulusumuzun en değerli kuşaklarından birini kaybettik 105 yıl önce Çanakkalede. Yaşlısı genci çocuğu her meslekten her sınıftan binlerce yiğit koştu cepheye, Çanakkalede ölmemek zul geldi geride kalan bütün eli silah tutanlara.. Güce imkana üstünlüğe karşı bütün dünyaya ders verdiler. Vatan ne demektir ve uğruna neler yapılır gösterdiler yedi cihana.. Hücumlarda şehit olan arkadaşlarının ardından, su bulamadıkları için toprakla abdest alıp, kendi cenaze namazlarını kılarak koştular gülerek düşman üstüne.. Onların azmi yiğitliği ve vatan sevdalarının armağanıdır üstünde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti toprakları.. Aziz şehitlerimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Ataütürk'ün ruhları şad olsun..
Yazar, senarist Can Yılmaz Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve hakkın rahmetine kavuşmuş gazilerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyorum."
Ata Demirer: "Bizler bu kutsal topraklara ayak basıyor, bu engin mavide yelkenimizi basıyorsak sizler sayesinde! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyoruz."
Seda Sayan: 18 Mart Çanakkale Zaferi...