18 Derece birden düşüyor! La nina etkisine dikkat! Bu kış sert geçecek
Pastırma sıcaklarından sonra ani hava değişimine hazır mısınız? Meteoroloi ve uzmanlar 24 Kasım itibariyle hava durumunun birden değişeceğini açıkladı. La nina etkisiyle hava geçişleri hızlı ve etkili olacak. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu...
Meteoroloji ve uzmanlar yeni hafta için uyarıyor. Kasım ayının son haftasına yaklaşırken sıcaklıklar hızla düşecek. Uzmanlar, İstanbul dahil birçok ilde 24 Kasım’dan sonra yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağını, 27-28 Kasım aralığında ise yağışların güçleneceğini belirtiyor. La Nina senaryoları da kışın değişken ve sert geçebileceğine işaret ediyor. İşte, MGM hava durumu raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Kasım verilerine göre Türkiye, haftaya parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzüyle başladı. Batı bölgelerde bulutlanma artarken Edremit Körfezi ve Muğla çevrelerinde kısa süreli hafif sağanaklar görülüyor.
İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinin belirgin sis ve pusla başladığı bildiriliyor. Hava sıcaklıkları ise ülke genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak bu ılık tablo uzun sürmeyecek. Uzmanlar, 24 Kasım’dan sonra sıcaklıklarda keskin bir düşüş yaşanacağını ifade ediyor.
LA NİNA TÜRKİYE’DE HAVA DENGELERİNİ NASIL ETKİLİYOR?
Son haftalarda yüksek kesimlerde erken görülen kar yağışları, atmosferdeki değişken yapıyı yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, kasım sonunda beklenen soğukların 7-10 gün erken geldiğini hatırlatarak bunun üst seviye rüzgarları, jet akımı dalgalanmalarını ve hızlı basınç değişimlerini işaret ettiğini belirtiyor.