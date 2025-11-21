18 Derece birden düşüyor! La nina etkisine dikkat! Bu kış sert geçecek

Meteoroloji ve uzmanlar yeni hafta için uyarıyor. Kasım ayının son haftasına yaklaşırken sıcaklıklar hızla düşecek. Uzmanlar, İstanbul dahil birçok ilde 24 Kasım’dan sonra yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağını, 27-28 Kasım aralığında ise yağışların güçleneceğini belirtiyor. La Nina senaryoları da kışın değişken ve sert geçebileceğine işaret ediyor. İşte, MGM hava durumu raporu…