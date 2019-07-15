17 yaşındaki kız takipçisi tarafından vahşice öldürüldü
Sosyal medya fenomeni Bianca Devins takipçisi tarafından vahşice öldürüldü. ABD New Yorkt'a yaşayan 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Devins, erkek arkadaşı olduğunu söylenen takipçisi tarafından öldürüldü. Katil öldürdüğü sosyal medya fenomenin parçalanmış cansız bedenini sosyal medya hesabından yayınladı.
ABD New York'ta yaşayan 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Devins, erkek arkadaşı olduğunu söylenen takipçisi tarafından feci şekilde öldürüldü.
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İsmi açıklanmayan katil Devins'in cansız bedenini parçalayarak fotoğrafını, "Bunun için özür dilerim. Yer kürede başka birini bulacaksın." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
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Olay ABD'nin New York şehrinde yaşandı
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Polise bir adamın intihar etmeye çalıştığı ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis kız arkadını öldürdüğünü söyleyen ve vücuduna bıçakla çizikler atan adam ile karşılaştı.
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