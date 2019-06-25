17 yaşına gelenlerin öldüğü bu mahallede gençleri ölüm korkusu sarıyor

Ölecekler diye kimse kız vermiyor 38 yıl önce fark edilen hastalık nedeniyle bu güne kadar 13 kişi genç yaşta hayatını kaybetti. Mahalledeki diğer aileler, genetik hastalık nedeniyle Koyuncu ailesine kız vermiyor. 17 yaşından itibaren ölümlerin başladığı Koyuncu ailesindeki gençler, bu yüzden evlenemiyor.