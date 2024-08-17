17 milyon Euro'luk yük! Fenerbahçe'de Jose Mourinho sekiz ismin üstünü çizdi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimler var. İddiaya göre, teknik direktör Jose Mourinho, 8 futbolcuyu takımda istemiyor.
Geniş kadrosunda 17’si yabancı 34 futbolcusu bulunan Fenerbahçe, şişkinliği gidermek zorunda.
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Kendilerinden kulüp bulmaları istenen Crespo, Krunic, Zajc, Peres, Pedro, Kent, Serdar Aziz ve Emre Mor ile orta yol bulunamadı.
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Teknik Direktör Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği isimler taktik çalışmalara alınmıyor. Söz konusu isimler takımdan ayrı çalışmalar yapıyor.
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Mourinho, Levent Mercan’ı da bu sezonun kadrosunda istemiyor. Bu oyuncunun kiralanmasına çalışılıyor.
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