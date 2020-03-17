17 Mart gecesi ne olacak Cübbeli Ahmet Hoca videosu korkuttu
Kamuoyunun Cübbeli Ahmet Hoca olarak bildiği Ahmet Mahmut Ünlü'nün son videosu sosyal medyanın konusu oldu. Videosunda 17 Mart gecesini yani bu geceyi işaret eden Cübbeli Ahmet Hoca bela yağacak dedi.
Verdiği dibi sohbetlerle bilinen ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak anılan Ahmet Mahmut Ünlü'nün son videosu dinleyenleri korkuttu. Videosunda bu geceyi yani 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan geceyi işaret eden Cübbeli Ahmet Hoca 'bu gece bela yağacak' dedi.
17 Mart gecesi olacakları anlatan kısa bir video paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca Safer ayının son çarşambası bir senelik belalar yağıyorsa, Mart ayının çarşamba gecesi belaların yağdığı gecedir dedi.
Bu belalardan korunmak için akşam namazını takiben bazı surelerin ve zikirlerin yapılması lazımdır diyen Cübbeli, bol bol dua istedi.
Buna koca karı soğukları da deniyor: "Mart'ın ilk çarşambası salı gecesi akşamı yani 17'yi 18'e bağlayan gecedir. Rumi takvime göre... Buna koca karı soğukları deniyor. Bu ad kavminin helak edildiği çarşambadan çarşambaya olan döneme rastlamaktadır." dedi.