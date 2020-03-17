17 Mart gecesi ne olacak Cübbeli Ahmet Hoca videosu korkuttu

Buna koca karı soğukları da deniyor: "Mart'ın ilk çarşambası salı gecesi akşamı yani 17'yi 18'e bağlayan gecedir. Rumi takvime göre... Buna koca karı soğukları deniyor. Bu ad kavminin helak edildiği çarşambadan çarşambaya olan döneme rastlamaktadır." dedi.