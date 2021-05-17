17 günün sonunda plajlara akın ettiler! Antalya Mersin'de salgın unutuldu
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmamın bitmesinin ardından Antalya ve Mersin'de vatandaşlar sahillere akın etti.
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan 17 günlük tam kapanma bugün saat 05.00’da sona erdi. Kısıtlamanın sona erdiği ilk günün sabahında Antalyalıların adresi sahil ve plajlar oldu.
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Hava sıcaklığının 27, deniz suyunun 22 derece ölçüldüğü kentte esen rüzgara rağmen birçok kişi deniz keyfi yaptı.
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Sahile gelen birçok kişi hem güneşlendi, hem de arkadaşlarıyla sohbet edip kahvaltı yaptı.
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Yoğunluğun gözlemlendiği sahilde, sosyal mesafe kuralına uyulurken, maskenin ise takılmadığı görüldü.
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