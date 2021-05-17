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17 günün sonunda plajlara akın ettiler! Antalya Mersin'de salgın unutuldu

17 günün sonunda plajlara akın ettiler! Antalya Mersin'de salgın unutuldu

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmamın bitmesinin ardından Antalya ve Mersin'de vatandaşlar sahillere akın etti.

17 günün sonunda plajlara akın ettiler! Antalya Mersin'de salgın unutuldu

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan 17 günlük tam kapanma bugün saat 05.00’da sona erdi. Kısıtlamanın sona erdiği ilk günün sabahında Antalyalıların adresi sahil ve plajlar oldu.

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17 günün sonunda plajlara akın ettiler! Antalya Mersin'de salgın unutuldu

Hava sıcaklığının 27, deniz suyunun 22 derece ölçüldüğü kentte esen rüzgara rağmen birçok kişi deniz keyfi yaptı. 

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17 günün sonunda plajlara akın ettiler! Antalya Mersin'de salgın unutuldu

 Sahile gelen birçok kişi hem güneşlendi, hem de arkadaşlarıyla sohbet edip kahvaltı yaptı. 

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17 günün sonunda plajlara akın ettiler! Antalya Mersin'de salgın unutuldu

Yoğunluğun gözlemlendiği sahilde, sosyal mesafe kuralına uyulurken, maskenin ise takılmadığı görüldü.

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