17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf? İşte yeni yasaklar
TÜRKİYE koronavirüs salgınında 3 pikini yaşarken Kabine toplantısından 17 günlük tam kapanma kararı çıktı. Yarın (Perşembe) saat 19:0'da başlayacak tam kapanma döneminde neler yasak? Kimler yasaklardan muaf? İşte tüm sorular ve tek tek cevapları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma yarın akşam saat 19:00'da başlıyor. Tam kapanma dönemi 17 mayıs 2021 pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek. Bu 17 gün boyunca kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Tam kapanma ne anlama geliyor? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Kapanma döneminde nereler açık kalacak? Şehirlerarası seyahat serbest mi? İşti 17 gün boyunca yasaklar ve yasak olmayanların tek tek listesi...
Restoran, lokanta ve kafeteryalar hizmet verecek mi?
Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleriyle online yemek sipariş firmaları ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre sadece paket servis yapabilecek. Ramazanın bitmesiyle de saat 01.00’e kadar paket servis yapabilecekler.
Market, bakkal, manav açık olacak mı?
Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 arasında açık, zincir marketler ise pazarları kapalı olacak. Vatandaşlar araç kullanmadan ikametlerine yakın yerlerden alışveriş yapabilecek.
Fırınlar açık olacak mı?
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.