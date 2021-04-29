17 günlük tam kapanma başladı! Kimler muaf? Nereler açık?

TÜRKİYE saat 19:00 itibariyle 17 günlük tam kapanmaya girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma kararı 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 05:00'a kadar uygulanacak. Sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar kimler? Tam kapanma döneminde neler yasak olacak? Marketler, fırınlar, restoranlar hangi saatlerde açık olacak? Şehirler arası seyahat izin nasıl alınacak? İşte İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgelerden tüm yasaklar ve yasaklardan muaf olanların madde madde açıklaması...