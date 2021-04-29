TÜRKİYE bu akşam saat 19:00 itibariyle 17 günlük tam kapanmaya giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma kararının ardından bugün saat 19:00'dan, 17 Mayıs 2021 pazartesi günü sabah saat 05:00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar kimler? Tam kapanma döneminde neler neler yasak olacak? Marketler, fırınlar, restoranlar hangi saatlerde açık olacak? Şehirler arası seyahat izin nasıl alınacak? İşte İçileri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgelerden tüm yasaklar ve yasaklardan muaf olarların madde madde açıklaması...