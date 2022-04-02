166 yıl sonra ilk kez olacak bu saate aman dikkat! Felaketler kapıda: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Hande Kazanova 166 yıl sonra yeniden gerçekleşen olayla ilgili önemli uyarılarda bulunarak burç yorumlarını yazdılar.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bu akşam saat 21:04 ile 08:13 arası Merkür; Güneş'in kalbinde olacak. Bu astrolojik olarak özel bir etkidir. Çünkü Merkür her türlü iletişimi, ifadeyi ve düşünmeyi sembolize eder. Güneş ise Merkezde olmakla ilgilidir.
Ön plana çıkacak: Merkür; Güneş’in kalbinde olması bir nevi merkezine geçmesi demek. Güneş yaşam amaçlarımızı ve hedeflerimizi işaret ettiğinden dolayı, merkezine Merkür geçtiği andan itibaren hedeflerimiz, yapmak istediklerimiz, amaçlarımız ön plana çıkacak demektir.
Ağzınızdan çıkana çok dikkat: Ve bunların hepsi gerçekleşebilir! Bu yüzden de birazdan yazacağım saat aralığında özellikle aklınızdan, zihninizden ne geçirdiğinize ve hatta ağzınızdan çıkana çok dikkat! Çünkü gerçekleşebilirler!
Çok kuvvetli olacağına işaret eder: Merkür’ün Güneş’in kalbinde olması demek, evrenle olan iletişimin çok kuvvetli olacağına işaret eder. Bu saatler arasında ağzınızdan çıkana, ne düşündüğünüze dikkat edin!