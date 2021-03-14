16 yıllık cinayet Esra Erol'da tesadüfen ortaya çıktı! Türkiye Kibar'ı konuşuyor
KARS 'da 16 yıl önce işlenen cinayet Esra Erol'un programında tesadüfen gündeme taşındı. Kibar Ünüvar bir erkekle evlenmiş parasını alıp gitmişti. Esra Erol, 'dolandırdı' denilen Kibar'ı bulup yayına çıkardı. Kibar dolandırıcı mı değil mi diye tartışılırken ilk eşinin şüpheli ölümü 'katil mi' sorusuna gündeme getirdi.
Esra Erol'da programına Halil İbrahim Bey'in 'eşim beni dolandırdı' diye başvurması ile birlikte Kibar Ünüvar olayı patlak verdi. 85 bin lira parasını aldığı söylenen Kibar Ünüvar sonrasında onu terk etmişti. Esra Erol, Kibar'ı bulup canlı yayına çıkarınca mazisindeki büyük sır ifşa oldu. Meğer Kibar'ın ilk eşi de şüpheli bir şekilde ölmüştü. Kibar'ın 'aşıktım' dediği eşiyle ilgili olayı Esra Erol araştırmaya başlayınca ortaya çıkanlar 'cinayet ihtimalini' gündeme taşıdı... İşte Esra Erol'da şaşkına çeviren Kibar vakası:
Halil İbrahim Bey, yalnız kalmamak için Kibar ile ikinci evliliğini yaptı. Kibar hanımın kardeşim diye tanıştırdığı Hakkı'yla kendisini kandırdığını farkedince de soluğu Esra Erol'da aldı. Halil İbrahim Bey, başlık parası olarak 35.000 TL, toplamda 85.000,00 TL'yi Kibar'a kaptırmıştı. Evlendikten bir süre sonra da Halil İbrahim'i terkedip gitti.
Evlenerek erkekleri dolandırdığı düşünülen Kibar Ünüvar'ı Esra Erol bulup yayına çıkardı. Herkes, Halil İbrahim Bey'i parası için kandırmış diye düşünürken, Esra Erol ilk eşini sorunca olay bambaşka noktalara gitti. ATV ihbar hattına Kibar Ünüvar ile ilgili gelen ihbarlar da artınca olay dolandırıcılıktan cinayete döndü.
Kibar Ünüvar ilk eşini öldürdü mü?
Kibar Ünüvar ilk evliliğini Ahmet Çakmaz ile yapmıştı. Eşi Kars Akyaka köyünde çobanlık yapıyordu. İddiasına göre Ahmet Çakmaz 'aşık' olup evlendiği kişiydi. Esra Erol, ilk eşinin nasıl öldüğünü sorunca Kibar Ünüvar hayli tedirgin bir şekilde ünlü sunucuya çıkışıp 'Sen niye beni şaşırtmaya çalışıyorsun ki' dedi. Önce eşinin kanser olduğunu söyledi ama ölüm sebebini muallak bıraktı. Esra Erol ısrar edince eşinin 2006 yılında silahla vurularak öldüğünü söyledi.