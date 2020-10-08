16 yaşındaki genç kız Finlandiya Başbakanı oldu! Genç başbakanın ilk işi bakın ne oldu

Finlandiya’da dünyanın en genç başbakanı olan 34 yaşındaki Sanna Marin, uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Plan International’ın Finlandiya’daki "Girl’s Takeover" faaliyetlerinin bir parçası olan ve Birleşmiş Milletler'in "Uluslararası Kız Çocukları Günü" ile aynı zamana denk gelen etkinlikte dün koltuğunu 16 yaşındaki lise öğrencisi Aava Murto’ya devretti.