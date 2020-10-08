16 yaşındaki genç kız Finlandiya Başbakanı oldu! Genç başbakanın ilk işi bakın ne oldu
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, durumu daha öteye taşıyarak genç kızların siyasete ilgisini artırmak için şaşırtan bir uygulamaya imza attı.
Finlandiya’da dünyanın en genç başbakanı olan 34 yaşındaki Sanna Marin, uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Plan International’ın Finlandiya’daki "Girl’s Takeover" faaliyetlerinin bir parçası olan ve Birleşmiş Milletler'in "Uluslararası Kız Çocukları Günü" ile aynı zamana denk gelen etkinlikte dün koltuğunu 16 yaşındaki lise öğrencisi Aava Murto’ya devretti.
Ülkenin kuzeyindeki Vääsky köyünden gelen Murto, gün boyunca kadınların tekonolojide olan görünürlüğü ve cinsiyet eşitliğini artırma husunda Bakan Ville Skinnari (SDP), Adalet Şansölyesi Tuomas Pöysti ve Milletvekili Iiris Suomela (Yeşil Parti) ile çeşitli görüşmeler yaptı.
Küresel eşitlik sorunu: Murto, "Gelişmekte olan ülkelerdeki kız çocuklarının teknolojik gelişmeden ve sağladığı fırsatlardan dışlanmasını önlemek için teknolojiyi daha iyi kullanabilmelerini sağlamalıyız. Kız çocuklarının teknolojiye erişimi ciddiye alınması gereken önemli, küresel bir eşitlik sorunu" ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte Başbakan Marin, "Finlandiya'nın dijitalleşme ve eşitlik çalışmaları da dahil olmak üzere yeni teknolojiler alanındaki güçlü ulusal uzmanlığından daha geniş bir şekilde faydalanması gerektiğini" söyledi.