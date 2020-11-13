16 yaşındaki Ceyda Toyran Miss Model seçildi! İnstagram pozları olay oldu

Miss & Mr Model Of Turkey 2020 yarışmasının finali önceki akşam gerçekleştirildi. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından başvuran 1400 aday arasından seçilerek finalde yarışmaya hak kazanan 14 erkek ve 14 bayan model, kral ve kraliçe olmak için ter döktü.