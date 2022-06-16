16 Temmuz gram altın ve dolar şok yaşatıyor İslam Memiş altın ve dolarını düşecek diye mi sattı

Altın ve dolar düşecek diye mi sattı? : Para ve altın uzmanı İslam Memiş, geçen hafta altın ve dolar birikimlerinin tamamını satıp Türk Lirasına dönmüştü. Bu kararını TSK'nın sınır ötesi operasyonuna destek için lanse etmişti. Peki gerçekten öyle mi? Yoksa İslam Memiş altın ve dolarda düşüş beklediği için mi bu manevrayı yaptı. Memiş katıldığı yayında önce buna açıklık getirdi şunları söyledi:

-Benim de çorbada tuzum olsun diyerek TL'ye geçme kararı aldım bunu bireysel olarak yaptım. Ben işin kazanç kısmında değilim benim davam farklı bir dava... Dolarda 17.80 seviyesini telaffuz ederek bu kararı verdim. Gram altında 1050 TL rakamını telaffuz ederek bu kararı verdim. Buraları görme ihtimali çok yüksek. Temmuzda pik seviyeyi göreceğiz bunda bir değişiklik yok. Bunun kur korumalı faiz sistemiyle alakası yok.