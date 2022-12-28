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16 meslek için belge zorunluluğu! 1 Ocak'ta başlıyor belgesi olmayana iş yok

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16 meslek için belge zorunluluğu! 1 Ocak'ta başlıyor belgesi olmayana iş yok

16 meslekte, 1 Ocak 2023'ten itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranacak. Bu mesleklerle birlikte belge zorunluluğu bulunan "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki meslek sayısı 204'e yükselecek.

16 meslek için belge zorunluluğu! 1 Ocak'ta başlıyor belgesi olmayana iş yok

Mesleki yeterlilik belgesi almayan 16 meslek sahibi, 1 Ocak 2023'ten itibaren çalışamayacak.

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16 meslek için belge zorunluluğu! 1 Ocak'ta başlıyor belgesi olmayana iş yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı MYK, mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor. İşte 1 Ocak itibari il belge şartı aranan meslekler:

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16 meslek için belge zorunluluğu! 1 Ocak'ta başlıyor belgesi olmayana iş yok

Kuaför

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16 meslek için belge zorunluluğu! 1 Ocak'ta başlıyor belgesi olmayana iş yok

Güzellik uzmanı

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