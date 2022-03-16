16 Mart FED kararı öncesi altın düşüyor gram 908 lira oldu İslam Memiş heyecanlandırdı 'sürpriz bilgiler vereceğim'
16 Mart 2022 altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 908 lira seviyesinde işlem görüyor.Çeyerek altın 1.488 liradan alıcı bulurken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Fed kararı piyasaları nasıl etkileyebilir?' sorusunun yanıtını verdi ve yatırımcıyı uyardı.
Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,27 azalışla 906,9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 908 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.488 lira, Cumhuriyet altını da 6.077 liradan satılıyor.
Dün, yüzde 1,7'lik düşüşle 1.917,9 dolardan günü tamamlayan ons altının fiyatı ise bugün yatay bir seyir izliyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de şu açıklamalarda bulundu:
-Bugün önemli bir gün FED faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda nasıl bir etkiye neden olabilir? Döviz kurlarında emtia fiyatlarında düşüş olabilir mi?