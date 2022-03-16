16 Mart FED kararı öncesi altın düşüyor gram 908 lira oldu İslam Memiş heyecanlandırdı 'sürpriz bilgiler vereceğim'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de şu açıklamalarda bulundu:

-Bugün önemli bir gün FED faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda nasıl bir etkiye neden olabilir? Döviz kurlarında emtia fiyatlarında düşüş olabilir mi?