16 gündür aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Dere yatağında ağaca asılı cesedi görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemelerin ardından ceset bulunduğu yerden alındı.

Cesedin 16 gündür kendisinden haber alınamayan Suat Balkaya'ya ait olduğu belirlendi.

Balkaya'nın cesedi, otopsi için Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.