16 Eylül 2026 altının kilogram fiyatı kaç TL?

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 706 bin 500 lira, en yüksek 6 milyon 781 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,4 artışla 6 milyon 777 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 682 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 449 milyon 58 bin 537,43 lira, işlem miktarı ise 362,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 856 milyon 758 bin 992,27 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, QNB Bank, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.