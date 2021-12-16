16 Aralık altın fiyatları! Altın resmen uçtu ilk kez 874 lirayı geçti
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmasının ardından gram altın tarihin en yüksek seviyesini görerek 874 liradan işlem görmeye devam etti. Peki altın fiyatlarındaki bu yükseliş devam edecek mi? Yatırımcının gözü Merkez Bankası faiz kararına çevrildi.
Fed'in politika faizini değiştirmeyerek sabit tutmasının ardından gözler Türkiye Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Eğer bir faiz indirimine gidilirse an itibarı ile 874 lirayı gören gram altının yeni bir rekor kıracağını ifade eden uzmanlar, vatandaşları, kısa vadede özellikle kaldıraçlı işlemlere karşı biraz daha temkinli olmaları konusunda uyardı.
16 Aralık altın fiyatları
Gram: 874,55
Çeyrek: 1.429,00
Yarım: 2.842,00
Cumhuriyet: 5.646,00
"Yeni rekor seviyelere hazır olun"
24 TV'de altın fiyatlarına yönelik önemli açıklamalarda bulunan Gedik Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, "Gram altındaki fiyatlama Dolar/TL'deki yükselişten kaynaklı. Burada da bizim bu saat 14.00'te yapılacak olan Merkez Bankası toplantısı önemli olacak. Eğer bir faiz indirimi olursa gram altında yeni rekor seviyeler beraberinde gelir." dedi.