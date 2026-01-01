BIST 11.262
154 yıllık kilisede yangın. Yeni yıl kutlamaları alevlerle bitti

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, yeni yıl kutlamaları sırasında 154 yıllık kilisede yangın çıktı. Kilisenin kulesi çöktü. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, yeni yıl kutlamaları tatsız bitti.

Vondelkerk Kilisesi, kutlamalar sırasında yerel saatle gece 2.30'ta alevlere teslim oldu. Kule tamamen çöktü. Alevler yükseldiği için çevredeki evlerde yaşayanlar da tahliye edildi.

 “TÜM KİLİSE YIKILABİLİR”

 Tarihi kiliseye yakın tüm çevre sokaklar trafiğe kapatıldı ve bölgede acil durum ilan edildi. Amsterdam-Amstelland Güvenlik Bölgesi sözcüsü, 154 yıllık kilisenin "kurtarılamayacağını" ve "tüm kilisenin yıkılabileceğini" söyledi.

 Kilise, 1872 yılında inşa edilmişti ve 1977'ye kadar Katolik Kilisesi olarak kullanıldı. 48 yıldır ise sadece özel etkinlikler için kullanılıyordu.

