150 yıllık hayal! Projenin yüzde 80’i tamamlandı

Limanın çok değişik özellikleri var. Karayolu, demiryolu, doğal olarak deniz yolu bağlantısı ve havayolu bağlantısı olan gerçekten bir büyük koridorun ağzında kurulmuş, konumlanmış bir liman. Ankara, Konya ve güneye kadar konumlanan bir kuzey-güney aksının ucunda. Filyos liman olarak tanımlanmaya çalışılıyor. Tabi ki liman dışında da orada bir endüstri bölgesi, serbest bölge ve gelişim alanlarıyla beraber 23 bin dekar büyüklüğünde bir sanayi havzası da oluşmakta. Endüstri bölgesi için de ilk adımlar atıldı. Görevlendirmeler yapıldı. Büyük bir sanayicimiz oranın koordinatörlüğünü üstlendi. Yatırıma hazırlanıyor. Filyos bu haliyle bu süreç tamamlandığında gerçekten bölge insanı için bölge için bir kalkınma projesi niteliği taşıyan büyük ölçekli bir projedir” ifadelerine yer verdi.