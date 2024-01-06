15 yıllık eşini iş insanıyla uygunsuz halde yakaladı! Tavukçular kralının yasak aşkı güvenlik kamerasından çıktı
Türkiye'nin önde gelen tavukçuluk şirketi Ege-Tav'ın yüzde 60 ile çoğunluk hissesini 72 milyon dolara dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Japon NH Foods Ltd'ye satarak adını duyuran iş insanı Natan Hayim'in ismi bu kez bir ihanet skandalıyla gündeme geldi. 50 yaşındaki market işletmecisi İbrahim Canel, güzellik merkezi işleten 15 yıllık eşi bir kızının annesi Gamze Canel'i (39) tavukçular kralı Natan Hayim ile birlikte uygunsuz halde güvenlik kamera kayıtlarında görünce büyük bir şok yaşadı.
İzmir'de yaşayan market işletmecisi 50 yaşındaki İbrahim Canel, daha önce yaptığı evlilikten bir çocuk sahibi olan güzellik merkezi işletmecisi Gamze Canel (39) ile 2009'da çok severek evlendi. Çiftin mutlu giden evlilikleri, bir kız çocuklarının dünyaya gelmesiyle taçlandı. İbrahim Canel, geçtiğimiz günlerde birlikte alkol aldığı 15 yıllık eşine cep telefonunun şifresini sordu.
Şifreyi girerek eşinin cep telefonunu inceleyen İbrahim Canel büyük bir yıkım yaşadı. Sabah'ın haberine göre, Gamze Canel'in cep telefonundaki uygulamadan güvenlik kamera kayıtlarını bakan İbrahim Canel, gözlerine inanamadı.
Başından kaynar sular döküldü
Adeta başından kaynar sular dökülen İbrahim Canel, çok sevdiği eşini ile tavukçular kralı 73 yaşındaki iş insanı Natan Hayim'i uygunsuz halde gördü. Telefonun galerisinde eşi ile Hayim'in birlikte çekilmiş fotoğraflarını ve farklı videolar da bulan İbrahim Canel, gözlerine inanamadı. İbrahim Canel, ihanetin şokunu uzun süre üzerinden atamazken, eşi ile büyük bir tartışma yaşadı.
"Kaç git yoksa seni öldürteceğiz"
İbrahim Canel, Gamze Canel'in 'Kaç git. Yoksa seni öldürteceğiz' itirafıyla kendisi için kiralık katil tutulduğunu öğrendi. Soluğu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alan İbrahim Canel, eşi Gamze Canel, sevgilisi Natan Hayim ve üvey kızının sevgilisi Umut Aslan, kayınpederi Fakı Aydoğmuş ile kiralık katil olduğunu öne sürdüğü Fırat isimli 5 şüpheli hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.