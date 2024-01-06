15 yıllık eşini iş insanıyla uygunsuz halde yakaladı! Tavukçular kralının yasak aşkı güvenlik kamerasından çıktı

İzmir'de yaşayan market işletmecisi 50 yaşındaki İbrahim Canel, daha önce yaptığı evlilikten bir çocuk sahibi olan güzellik merkezi işletmecisi Gamze Canel (39) ile 2009'da çok severek evlendi. Çiftin mutlu giden evlilikleri, bir kız çocuklarının dünyaya gelmesiyle taçlandı. İbrahim Canel, geçtiğimiz günlerde birlikte alkol aldığı 15 yıllık eşine cep telefonunun şifresini sordu.