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1.5 yıldır kayıp olan Nagihan'ın katili dayısı çıktı iple boğup kuyuya attı üzerine beton döktü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
1.5 yıldır kayıp olan Nagihan'ın katili dayısı çıktı iple boğup kuyuya attı üzerine beton döktü

Kütahya'da 1.5 yıldır kayıp olan Nagihan Uyğur’un dayısı Yaşar T. tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. 19 yaşındaki genç kızın cesedi, daha önce yaşadığı evin zemin katındaki kuyuda bulundu.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2011 yılında eşini öldüren ve cezaevinde bulunan Hatice Uyğur'un Kütahya'da Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak'ta yakınlarıyla yaşayan kızı Nagihan Uyğur'dan uzun süredir haber alamadığını bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Genç kızın öldürülmüş olabileceği ihtimalinden hareketle Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan 20 kişilik ekip, Nagihan Uyğur'un yakınlarının ifadesine başvurdu.

2011'deki cinayetten sonra kaçtı

Çelişkili ifadeleri nedeniyle sorguya alınan Osman Ç. (37), kızın babasının 2011 yılında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde eşi ve kayınbiraderi tarafından öldürüldüğünü, annenin hapiste olduğunu, dayı Yaşar Tekeli'nin (41) ise yıllar boyunca kaçtığını söyledi.

1.5 yıldır kayıp olan Nagihan'ın katili dayısı çıktı iple boğup kuyuya attı üzerine beton döktü - Resim: 0

2023 ekim ayında dayısı iple boğmuş

Osman Ç, genç kızın dayısı Yaşar Tekeli tarafından istismar edildiğini ve olayın açığa çıkmaması için aile bireyleri tarafından alınan ortak kararla 2023 yılının ekim ayında Yaşar Tekeli tarafından iple boğularak öldürüldüğünü öne sürdü.

Osman Ç, kızın cesedinin dayı Yaşar Tekeli tarafından ikamet ettikleri ahşap evin zemin katında bulunan kuyuya atıldığını, kendisinin de ona yardım ettiğini söyledi.

1.5 yıldır kayıp olan Nagihan'ın katili dayısı çıktı iple boğup kuyuya attı üzerine beton döktü - Resim: 1

Genç kızın cesedi kuyuda bulundu

Osman Ç'nin beyanları sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri, ailenin daha önce ikamet ettiği evdeki kuyuyu aradı.

Üstü betonla kapatılan 5 metre derinliğindeki kuyuda Nagihan Uyğur'un cesedi bulundu.

Kuyudan çıkarılan ceset, incelenmek üzeri İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Katil zanlısı dayı Yaşar Tekeli'nin genç kızını babasını öldürmekten şubat ayında cezaevine konulduğu belirlendi.

1.5 yıldır kayıp olan Nagihan'ın katili dayısı çıktı iple boğup kuyuya attı üzerine beton döktü - Resim: 2

Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Osman Ç, Fatma Ç. (62), Emine Ç. (35), Havva T. (40), Halil T. (23), Efe Sıtkı T. (20) ve Havva Eylül T. (22) işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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