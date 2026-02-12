15 yıl işçi olarak çalıştı memleketine dönüp fabrika kurdu 11 ülkeye ihraç ediyor

"Kentimiz ciddi bir genç nüfusa sahip. Bu genç nüfus üzerinden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ürettiğimizin yüzde 60'ını başta Almanya, İngiltere ve Fransa'ya ihraç ediyoruz. Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarına üretim yapıyoruz. Devletin sağladığı teşviklerden de yararlandık. Gençlerimize istihdam yaratmaya çalışıyoruz. 150 kişiyi istihdam ettiğim fabrikada günde 1300 pantolon üretiyoruz. Küçük yaşta İzmir'de tekstil fabrikalarında 15 yıl işçi olarak çalıştım. Uzun süre çalıştıktan sonra işi öğrendim ve devlet desteği ile Muş'ta kurduğum fabrikada işimin patronu oldum."