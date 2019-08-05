15 yıl babasının sırtında hak aradı öldükten 4 yıl sonra suçlu bulundu
Aydın’ın Buharkent ilçesinde, 5 yaşındayken otomobil çarpması sonucu yüzde 90 oranında engelli kalan ve dava sürerken 4 yıl önce hayatını kaybeden Hediye Demirpolat, 18 yıl sonra suçlu bulundu ve 15 bin liraya yakın mahkeme masrafı ödeyecek.
Buharkent ilçesinde, 2001 yılında evinin önünde oyun oynarken otomobil çarpması sonucu felç geçirdiği iddia edilen Hediye Demirpolat’ın ailesi, kızlarının bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğunu öne sürdükleri otomobil sürücüsü H.Y.’ye 200 bin liralık tazminat davası açtı. Kuyucak’ta açılan dava dosyası, mahkeme kapatılınca Nazilli’ye gönderildi. 18 yıldır süren dava sürecinde 87 duruşmaya katılan baba Alican Demirpolat, hak arama mücadelesinde evlerinden 45 kilometre uzaklıktaki Nazilli Adliyesi’ne kızını sırtında taşıdı.
Adliye girişinde babasının sırtında çekilen fotoğraflarla Türkiye gündemine oturan Hediye Demirpolat, 2015 yılında hukuk mücadelesinin 15’inci yılı geride kalmışken hayatını kaybetti. Hak arayan Hediye’den geriye, ailesi tarafından kendisine yılbaşı hediyesi olarak alınan bir çift ayakkabı ile mantosu kaldı.
Hakimle tartıştı 5 ay hapis yattı: Sonuçlanmayan davada sanık avukatları 4 kez rapora itiraz etti. Dosya, 4 defa Adli Tıp Kurumu’na gitti ve 9 hakimin görev yeri değişti. Baba Alican Demirpolat, 2012’de davanın hakimiyle tartıştı. 9 ay hapis cezası alan baba, Denizli Sarayköy’de 5 ay hapis yatıp tahliye oldu.
Dava 18 yıl sonra sonuçlandı: 2 mahkeme, 18 hakim ve 6 savcının değiştiği, 3 ayrı Adli Tıp Kurum raporunun alındığı, 706 sayfalık raporun yazıldığı mahkemede, sanık avukatları Adnan Menderes Üniversitesi’nin Hediye için verdiği "Kaza sonrası engelli kalmıştır" yönündeki raporuna itiraz etti. Baba Alican Demirpolat, kızını sırtında taşıyarak ikinci kez heyet karşısına çıkardı. Adli Kurumu verdiği raporunda, "Kaza ile illiyet bağı kurulamamıştır, röntgen ve MR filmleri yok. Onları görmeden karar veremeyiz" şeklinde karar aldı.