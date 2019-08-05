15 yıl babasının sırtında hak aradı öldükten 4 yıl sonra suçlu bulundu

Dava 18 yıl sonra sonuçlandı: 2 mahkeme, 18 hakim ve 6 savcının değiştiği, 3 ayrı Adli Tıp Kurum raporunun alındığı, 706 sayfalık raporun yazıldığı mahkemede, sanık avukatları Adnan Menderes Üniversitesi’nin Hediye için verdiği "Kaza sonrası engelli kalmıştır" yönündeki raporuna itiraz etti. Baba Alican Demirpolat, kızını sırtında taşıyarak ikinci kez heyet karşısına çıkardı. Adli Kurumu verdiği raporunda, "Kaza ile illiyet bağı kurulamamıştır, röntgen ve MR filmleri yok. Onları görmeden karar veremeyiz" şeklinde karar aldı.