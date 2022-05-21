15 yaşındaki çocuk annesini öldürdü! 'Annem benim ilişkim sizi ilgilendirmez' dedi

"Sinirlenmiştim. Daha sonra 19 Mayıs’ta otobüsle Eskişehir’e gelerek eve gittim. Anneannem börek yapıyordu, annem evde yoktu. 'Birazdan gelir' dedi, ben de bekledim. O ara anneannem yemek hazırladı, ben de yedim. Daha sonra annem geldi. Konuşurken ilişkisinin olup olmadığını sordum. Annem bana 'Benim ilişkim sizi ilgilendirmez' dediği için iyice sinirlendim” dedi.