15 Temmuz'da eşini kendisi de bacağını kaybetti kızı 8 yıldır ona anne oldu

"Normalde o kadar cesaretsiz bir insanımdır ki ama o gün Allah'ın gerçekten büyük lütfu, içimde bir gram bile korku yoktu." diyen Şefkatlioğlu, o zaman 9 yaşında olan en küçük kızı ile ablasına "Siz evde kalın" diyerek, oğlu ve eşiyle dışarı çıktığını söyledi.