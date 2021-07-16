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15. Temmuz'da darbe yapılmamış, FETÖ diye bir terör örgütü de yokmuş!

15 Temmuz'da darbe yapılmamış. FETÖ denilen bir terör örgütü de yokmuş. "Kontrollü darbe" dediler.
"15 Temmuz tiyatrosu" dediler. 
"Kurgu" dediler.
Şimdi de "Darbe oyunu" diyorlar. 
FETÖ'nün dışarıdaki kaçıkları yıllardır bu dili kullanıyordu. 15 Temmuz yıldönümlerinde aynı nakaratı tekrarlayıp durdular. Emre Uslu soysuzu ve diğerleri ağız birliği etmişçesine, 15 Temmuz'daki kanlı girişiminde sanki kendilerinin dahli yokmuşçasına türlü yalanlar üfürüp durdular.

Şaşırdık mı?
Tabii ki hayır.
Onların görevi bu. 
İşlerini yapıyorlar, yapacaklar... 

Bizi asıl şaşırtanlar Türkiye'de, FETÖ'nün ağzıyla konuşup yazanlar. Can Ataklı denilen müptezel, 15 Temmuz'un darbe olmadığını, FETÖ diye bir terör örgütünün de olmadığını Youtube kanalında söyledi. 

AYŞENUR ARSLAN DA ATAKLI'NIN YOLUNDA

Can Ataklı yalnız değil tabii... 

5 yıl önce Boğaziçi köprüsünde, Ankara'da Havalimanı'nda yaşananların numara olduğunu iddia etti. 15 Temmuz'da 251 şehidimizin olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini güçlendirdiğini söyleyebilecek kadar şirazeden çıktı. 

Hadi Özışık Can Ataklı
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