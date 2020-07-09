15 Temmuz sonrası yeni kabine!..

Biliyorum…

Yine mi “Bakanlar Kurulu’nda değişim” haberi diyeceksiniz?

Evet…

Gazeteci olduğun zaman gelişmeleri takip etmek ve siz değerli okurlarımızla bunları paylaşmak sorumluluğumuz dostlar…

Hele hele söz konusu böylesine önemli bir konu ise yaşanan gelişmeleri sadece bir duyum olarak değil, çok yakın kaynaklarla yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz izlenimler doğrultusunda sizlerle paylaşmak gerekir…

Bizim de görevimiz bu…

Aylardır Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu’nda revizyon yapıp yapmayacağı konuşulurken, bugün şunu açık ve net söyleyebilirim ki artık bu değişiklikte karar aşamasına gelindi gibi duruyor…



Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç günlük tatil için Ege sahillerinde dinlenmeye çekilirken, bu süreçte kabinede nasıl bir değişiklik yapacağına dair güçlü bilgiler geliyor…



Evet…

“Ne zaman” denilen Bakanlar Kurulu değişikliğinin, 15 Temmuz’un hemen sonrası olması çok büyük ihtimal…



Peki nasıl bir değişiklik olabilir?

Aldığım çok güçlü bilgi, bir kere kimse kabinede geniş çaplı bir revizyon olacağını düşünmesin…

Mümkün değil…

Çünkü genelde çok başarılı bir kadro var...

O nedenle millette karşılığı olan, iktidarın gövdesini oluşturan önemli bakanların kabinedeki yerlerini koruyacağının garanti olduğunu söyleyelim…



İsim vermeye gerek yok...

Siz değerli okurlar kimlerin kabinede yollarına devam etmesinin garanti olduğunu biliyorsunuz diye düşünüyorum…

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin duygularına göre hareket eden bir siyaset ustası olduğu tartışılmaz...

Kabine de en fazla 5 veya 6 değişiklik olabilir…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her defasında “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde eksik bir şey varsa düzeltiriz” dediğini iyi hatırlarsak, yükü azaltmak için bakan sayısı artabilir…

Mesela;

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm diye ikiye ayrılabilir…

Aynı şekilde Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Aile Bakanlığı Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Aile diye ayrılabilir…

Belki kabinede bir sürpriz değişiklik olabilir diye bilgiler aldığımı da eklemek isterim...

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sayısının iki veya üçe çıkmasının hiç sürpriz olmayacağını söyleyelim...

Böyle olunca da soruyorsunuzdur “Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilir mi?”

“Garantisi yok” gibi duruyor…

Olursada şaşmam, olmazsada...

Ama sürpriz bir Cumhurbaşkanı yardımcısı atanabilir..

Öte yandan parti dışından dikkat çekici bir iki ismin bakanlık için adı geçiyor…

Diyeceğim şu ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ege sahillerinde dinlenirken gündemindeki ilk madde üzerinde çalıştığı kabine değişikliği…

*

Öte yandan önümüzdeki süreçte bürokrasinin en önemli kalelerinde de büyük değişiklikler olabileceği söyleniyor...

Bu değişikliklerde bazı isimlere bürokrasinin en önemli kalelerinin yollarının açılabileceğini bürokraside bazı isimlerede bakanlık yollarının açılabileceğini düşünüyorum…



Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerine girecek kadrolara el atmış durumda ki inşa etmeye başladı...



Gelecek ay teşkilat kongreleri zaten başlıyor ki, bu kongrelerde özellikle Büyükşehirlerde büyük bir değişim rüzgarı eseceğini ve bu rüzgarın tecrübeli isimleri il başkanlığı koltuklarına taşıyabileceğini söyleyelim…



Erdoğan’ın yerel seçimlerde Büyükşehirlerde yaşanan erozyonun sorumlularının, teşkilatlarda milletten kopanların, parti yönetiminde yorulanların, bürokraside zarar verenlerin karnesini tutmadığını kimse söylemesin…

Sadece çok sabırlı bir yol izledi…

Küstürmeden, kırmadan, “Kol kırılır yen içinde kalır” anlayışı ile hareket ettiği görülüyor ki bunu önünüzdeki kısa süreçte göreceğiz…

*

Tayyip Erdoğan sevenler üzerine yük olanların artık kenara alınması gerektiğini yüksek sesle dinlendirmiyor mu?

Ak Parti milletin partisidir...

Tayyip Erdoğan milletin lideridir..

Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele külfet değildir.

Herkes bu mücadelede yükünü hafifletmelidir...

Ve AK Parti dava partisidir..

Menfaat ve rant devşirme kapısı değildir..

Kibir ve enaniyet tuzağına düşenler kendi menfaatleri peşinde koşanlar kenara konulmalıdır...

Konacaktır...

Başkan Erdoğana güven ve itimat tam...

Sıkıntı teşkilatlarda.

Sıkıntı kadrolarda...

Halkın içine girip dertleştiği kaç İl veya ilçe var?

Halktan kopan kaybeder.

Tayyip Erdoğan düğmeye basmıştır...

Acil ıslahat dönemi başlıyor...

Yani Tayyip Erdoğan, tabanının sesini dinleyerek sabırla beklediği süreçten sonra düğmeye basmış durumda..

Teşkilatları, Genel Merkezi, Bakanları, Bürokratları, Gençlik ve Kadın Kolları ile hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir kadro harekatı başlıyor.



Kısacası "2002 RUHU" taşıyan “2023 MODEL” bir AK Parti geliyor…

Başka yolu da yok!









