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15 Temmuz şehidi Erol Olçok eşi Nihal Koçak'tan 2013'te boşanmış

Ahmet Davutoğlu'nun partisini tercih eden Nihal Olçok hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ile oğlunu kaybeden Nihal Olçok şehit olan eşinden 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmış.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuracağı partinin kurucuları arasında olan Nihal Olçok hakkında yeni bir bilgi geldi. Meğer Nihal Olçok 15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçok'tan 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmış. Kendi rızası ise kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu 2016 yılında kullanmaya başlamış.

Bu konudan rahatsız olan Erol Olçok'un yakınları aşağıdaki kamuoyu bilgilemdirmesini yayınladı.

Şehit Erol Olçok, Nihal Hanım’la evliliğini 2013 yılında anlaşmalı boşanma ile sonlandırmış ve boşanma 04.09.2013 tarihli mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. Çocukları şehit Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun’un velayetini Erol Olçok almış, şehadetinden sonra çocukların vasisi amcaları Cevat Olçok olmuştur.

Nihal Hanım, 30.11.2016 tarihine kadar kendi kızlık soyadı olan Süleymanoğlu’nu kullanmıştır. Söz konusu tarihten itibaren mahkeme kararıyla tekrar Olçok soyadını kullanmaya başlamıştır. Olçok Ailesi bu mahkeme kararına, Cahar Şamil ve Emir Dursun’un manevi zarar görmemesi adına bugüne kadar herhangi bir itirazda bulunmamıştır.

Ancak Nihal Süleymanoğlu’nun kamuoyu ile paylaştığı kimi sözlü ve yazılı beyanları, bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar, Olçok Ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok Ailesi’ni bağlamamakta ve şehit Erol Olçok’un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Söz konusu beyanlar, sadece Nihal Hanım’ın şahsi görüşlerinden ibarettir. Kamuoyundan bu hassasiyeti dikkate almalarını istirham ederiz.

Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu’nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım’ın “Olçok” soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Olçok Ailesi

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