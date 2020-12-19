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15 Temmuz Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Araç, polis uygulama noktasında alev aldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü polis uygulama noktasında alev alarak yanan araç, kullanılamaz hale geldi.

Edirne istikametine giden M.Ş. idaresindeki 35 APF 899 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde polisin uygulama yaptığı noktada, aniden alev almaya başladı.

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Araçtan inen sürücü yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiyeye ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri yangın söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. 

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Otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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