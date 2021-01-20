15 Temmuz kahramanı emniyet müdürü Murat Çetiner'e kirli iftira

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul'da FETÖ'cülerin havalimanını ele geçirme sırasında gösterdiği mücadele ve 2011 yılında HDP'li Sebahat Tuncel ile arasında yaşanan tartışma sonrası Tuncel'in tokat atmasıyla gündeme gelen, eski emniyet müdürü Murat Çetiner hakkında kirli bir algı operasyonu yürütülüyor...

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Eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çetiner'in adı 15 Temmuz darbe girişiminden önce Ankara’daki FETÖ Çatı Davası’nda da yer aldığı, iddianamede Çetiner’in, FETÖ’nün eski emniyet imamlarından Kemalettin Özdemir ile hareket ettiği ve dinlemeye alındı şeklinde' iddia ortaya atıldı. İddiada Çetiner'in bu soruşturma sonucunda açığa alındığı da öne sürüldü.

Çetiner hakkındaki mesnetsiz iddialar, bir çok muhalif yayın organında hızla dolaşıma sokuldu. Bunun üzerine Emniyet Müdürü Çetiner, avukatı aracılığıyla açıklama yayınladı. Ancak o açıklamanın bazı kritik bölümleri de o yayın organlarında kırpılarak verildi.

İşte Emniyet Müdürü Murat Çetiner'in o açıklaması;

18.01.2021 tarihinde, ODATV internet sitesinde müvekkilim Murat ÇETİNER ile ilgili mahiyetleri ve kim oldukları tarafımızca bilinen ancak kamuoyu tarafından yeterince bilinmedikleri değerlendirilen bazı şer maksatlı odakların yönlendirmeleri, akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan bir meczubun sözde beyanları esas alınarak, maksatlı bir biçimde ve müvekkilime zarar vermeyi temel amaç olarak gören asılsız bir haber yapılmıştır.

Söz konusu haberde yer alan hususlarla ilgili açıklamalarımızı kamuoyunun vicdanına ve bilgisine sunuyoruz.

'Şahsına isnat edilen tüm iddialar ve iftiralar adli ve idari soruşturmalar sonucunda aklanmıştır'

Müvekkilim Murat Çetiner, şahsına isnat edilen tüm iddialar ve iftiralar nedeniyle geçirdiği adli ve idari soruşturmalar sonucunda aklanmıştır.

Şahsına iftirada bulunan kişiler hakkında iftiradan ve hakaretten davalar açılmış bir kısmı sonuçlanarak müfterilerin mahkûmiyetine hükmedilmiştir. Bir kısmı ise halen savcılık ve mahkemeler nezdinde derdesttir.

Haberde isimleri anılarak esas alınan meczup Bülent Çanakçı ile Kemalettin Özdemir hakkında müvekkilim Murat Çetiner Ergenekon yöneticiliği nedeniyle mağdur sıfatı ile müdahil olduğu FETÖ çatı ana davası olarak bilinen davanın görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bu şahıslar ile bağlantılı diğer şahısların işledikleri ve ifadeleri ile ikrarda bulundukları suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunmuştur. Bu şahıslarla ilgili bağlantılı diğer sözde FETÖ itirafçıları ile ilgili de suç duyurularında bulunulmuştur. Zira bu şahısların FETÖ çatı ana davasında tanık sıfatı ile değil sanık olarak bulunmaları gerektiğine inanmaktayız.

'Suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma halen derdesttir'

Meczup Bülent Çanakçı, haberde 2011-2012 yıllarına ait sözde bir görüşmeye atıfta bulunarak müvekkilime alçakça bir iftirada bulunmuştur. Müvekkilim 2010 yılından 2014 yılına kadar Şırnak İl Emniyet müdürlüğüne görev yapmıştır. Haberde yer alan tarihlerde müvekkilim zaten Ankara dahi değildir. Meczup Bülent Çanakçı hakkında iftira, yalan yere tanıklık ve suç uydurma gerekçeleri ile yaptığımız suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma halen derdesttir.

2010 yılında Şırnak iline sürgün amaçlı tayin edilen Müvekkilim özünde “bu bir vatan görevidir” deyip normal süresi iki yılla sınırlı olan Şırnak ilinde kendi iradesi ile 4 yıl süre ile vatan hizmetini ifa etmiştir.

Müvekkilim Murat Çetiner, Şırnak’taki başarılı hizmetlerinden dolayı bölücü terör örgütü tarafından birçok kez suikast kastı ile hedef alınmıştır. Bundan dolayı Şırnak ve İstanbul Valilikleri tarafından müvekkilim hakkında yakın koruma kararı alınmıştır.

Ergenekon terör örgütü kurucusu ve yöneticisi olmak, bu örgüt içinde faaliyetler göstermek nedeniyle yıllarca fiziki ve teknik takiplere maruz kalan, bu kapsamda çeşitli iftiralarla hakkında 20 yıl ile hapis istemi ile Ağır Ceza mahkemelerinde dava açılan ancak 2016 yılında FETÖ yargısının tasfiye edilmesinden sonra beraat edebilen, illegal olarak telefonları dinlenen bundan dolayı da hali hazırda yürütülen soruşturmalarda mağdur olarak ismi yer alan müvekkilim ile ilgili sonuç alamayan FETÖ, bu dönemde de FETÖ itirafçılarına talimatlar vererek müvekkilim aleyhine ifade verilmesini sağlamışlardır. Bu talimatlar doğrultusunda müvekkilim Murat Çetiner’e FETÖ mensubu iftirası atılması, soruşturmalarda adının verilmesi yönünde pek çok ifade mevcuttur.

15 Temmuz 2016 tarihinde darbe kalkışmasının gerçekleştiği gece Atatürk Havalimanın sınırları içinde yer aldığı Bakırköy İlçe Emniyet müdürü olarak görev yapan müvekkilim Murat Çetiner, darbe teşebbüsünü sorumlu olduğu bölgede olağanüstü gayret ve fedakarlıkla akamete uğratılmasını sağlamış, darbeye kalkışanları içinde önemli isimlerinde yer aldığı çok sayıda darbecinin yakalanarak adalete teslim edilmesinde birinci derecede rol almıştır.

Yine, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ailesinin inmeye çalıştığı Atatürk Havalimanını ele geçirmeye çalışan darbecilerin kontrolündeki tank ve zırhlı araçların tamamını müdahale ederek el koyan ve sonrasında bölge emniyetinin tam anlamı ile sağlanması için düzenlediği operasyonlar neticesinde, askeri havalimanında saklanan vahim nitelikteki askeri mühimmatın ele geçirilmesi gibi darbenin kaderini değiştirecek bir duruş sergileyen müvekkilimin terör örgütlerinin ve bunların yönlendirmeleri ile hareket eden diğer unsurların hedefi olması bizim tarafımızdan anlaşılabilir bir durum olarak görülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.