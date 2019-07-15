15 Temmuz gecesi çekildiler! İşte 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan en iyi fotoğraflar

Darbenin acımasız yüzü - OSMANCAN GÜRDOĞAN - DEPO PHOTOS

15 Temmuz gecesi yaşanan vahşeti en net gösteren fotoğraflardan biri Depo Photos ajansından Osmancan Gürdoğan imzasını taşıyor. Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeye direnen halkın üzerine sürülen tanklar, birçok vatandaşı metrelerce yükseklikteki üstgeçitten aşağı attı. Onlarca insanımız bu noktada şehit oldu. Osmancan Gürdoğan’ın bu fotoğrafı 2017 yılında TFMD yarışmasının en prestijli ödülünü alarak “Yılın Basın Fotoğrafı” seçildi.