15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na inanılmaz olay gece gelip bakın ne yaptılar!

Müşterilerin arasında duvar örüp peronları ayırdılar : Çalışanlara kendilerini mal sahibi olarak tanıtan şahıslar, dört perondan ikisini boşaltmalarını söyledi. Çalışanların bankları çekmesinin ardından şahıslar, boşaltılmasını istediği iki perondaki masa ve bilgisayarları da sökerek içeriye inşaat malzemesi getirdi. Şahıslar bir gece boyunda yaptığı çalışma sonucunda duvar örerek iki peronu diğer peronlardan ayırdı. Olayın ardından durumu öğrenen firma müdürü Angelova, sabah saatlerinde Edirne’den İstanbul’a geldi. Hemen yazıhaneye giden kadın gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Kiraladıkları iki peronun diğer iki peronla duvar örülerek ayrıldığını gören kadın, firmanın güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kadının yaptığı incelemelerde duvar örüldüğünü belirledi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.