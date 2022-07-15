15 Temmuz darbe girişimi 6. yılında: Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor

15 Temmuz temalı video gösterimiyle başlayan anma programı kapsamında sahne alan sanatçılar, şarkı ve marşlar seslendirdi. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak şarkı ve marşlara eşlik etti.

Sela verilen etkinlikte, 15 Temmuz şehitlerinin ismi tek tek okunurken vatandaşlar "burada" diye karşılık verdi.

Sahneye uzak olan vatandaşlar etkinliği, alandaki bazı noktalara yerleştirilen dev ekranlardan takip ediyor.