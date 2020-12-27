15 senelik Ebru Yaşar İbrahim Tatlıses küslüğü bitti: Birbirimizi görünce ağladık

Pandemi dönemi hariç 2020 yılının kendisi adına mutlu geçtiğini belirten Yaşar, "Müzik adına 2020’ye çok güzel bir eser bıraktım. Milyonların dinlediği bir şarkı bıraktım. Onun namına mutluyum. Ama sahnelere çıkamadık." dedi.