15 senelik Ebru Yaşar İbrahim Tatlıses küslüğü bitti: Birbirimizi görünce ağladık
Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses’le 15 yıl süren küslüğünün sona erdiğini söyledi.
Ebru Yaşar, yılbaşı gecesi tv100 ekranında yayınlanacak 'Ebru Yaşar’la Yılbaşı Özel' programı için kamera karşısına geçti. Sanatçı, çekim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Yılbaşı akşamı müziğe doyacağız" diyen Ebru Yaşar, “Sadece müzik dinlediğiniz ve şarkılar söylediğimiz bir akşam olacak. Beni ben yapan şarkılarla sevenlerimin karşısında olacağım" şeklinde konuştu.
Pandemi dönemi hariç 2020 yılının kendisi adına mutlu geçtiğini belirten Yaşar, "Müzik adına 2020’ye çok güzel bir eser bıraktım. Milyonların dinlediği bir şarkı bıraktım. Onun namına mutluyum. Ama sahnelere çıkamadık." dedi.
Sözlerinin devamında Yaşar "Şarkılarımızı söyleyemedik. Dışarı çıkamadık, sevdiklerimize sarılamadık. İnşallah bütün dileğim bugünlerin bir an önce bitmesi..." şeklinde ifade etti.