BIST 10.680
DOLAR 42,34
EURO 49,15
ALTIN 5.551,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

15 Kasım'da başladı! 5 bin 859 lira cezası var

15 Kasım'da başladı! 5 bin 859 lira cezası var

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi.

Abone ol

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ekipler, hafif ticari araç, kamyon, tır ve yolcu otobüslerin kış lastiklerini kontrol etti.

Kontrollerde kış lastiği olmayan araç sürücülerine 5 bin 859 lira ceza uygulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlık duyurdu: Şile'de 21 mahalle karantinaya alındı!
Bakanlık duyurdu: Şile'de 21 mahalle karantinaya alındı!
Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Müzakereleri yoğunlaştırmaya hazırlanıyoruz
Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Müzakereleri yoğunlaştırmaya hazırlanıyoruz
Beyoğlu'nda kafede deterjanlı kahve içen genç kadın zehirlendi
Beyoğlu'nda kafede deterjanlı kahve içen genç kadın zehirlendi
Rusya, AB'nin dondurulmuş varlıklara el koyması halinde misilleme yapacağını bildirdi
Rusya, AB'nin dondurulmuş varlıklara el koyması halinde misilleme yapacağını bildirdi
Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı
Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı
İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk suçlamalarıyla 54. kez hakim karşısına çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk suçlamalarıyla 54. kez hakim karşısına çıktı
Kütahya'da voleybol maçında fenalaşan okul müdürü yaşamını yitirdi
Kütahya'da voleybol maçında fenalaşan okul müdürü yaşamını yitirdi
Üçünü de bıçaklayıp evi ateşe verdi! Yayla dehşetinde kan donduran sözler
Üçünü de bıçaklayıp evi ateşe verdi! Yayla dehşetinde kan donduran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 36 şüpheli yakalandı
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 36 şüpheli yakalandı
Yağış yok fırtına var! Hava durumu belli oldu, uzman isim tek tek açıkladı
Yağış yok fırtına var! Hava durumu belli oldu, uzman isim tek tek açıkladı
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Arap ve uluslararası çevrelere ülkesine yatırım çağrısında bulundu
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Arap ve uluslararası çevrelere ülkesine yatırım çağrısında bulundu