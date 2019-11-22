15 ilde kuvvetli sağanak yağış alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtiliyor.