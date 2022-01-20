15 gürlük tatiliniz zehir olmasın! Uzmanlardan yarı yıl tatili için Omicron'a yakalanmama rehberi
Milyonlarca öğrenci yarın itibariyle 15 günlük yarı yıl tatiline başlıyor. Omicron varyantıyla birlikte vaka sayıları patladı. Yarıyıl tatili için velilere ve öğrencilere Bilim Kurulu üyelerinden çok kritik öneriler geldi. İşte Bilim Kurulu üyelerinin yarıyıl tatilinde Omicron varyantına yakalanmamak için yapmanız gerekenlerle ilgili 10 maddelik uyarıları...
Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsle mücadele eden dünya şimdi de Omicron varyantı nedeniyle patlayan vakalarla boğuşuyor... Okullarda yarın başlayacak yarıyıl tatili öncesi velilere ve öğrencilere Bilim Kurulu üyelerinden çok kritik öneriler geldi. Prof. Dr. Sema Turan, Prof. Dr. Tevfik Özlü ve Prof. Dr. Alper Şener, tatilin zehir olmaması için nelere dikkat edilmesi, nelerin yapılmaması gerektiğini tek tek anlattı. İşte Hürriyetin o haberinde yer alan uyarılar...
Şehirlerarası seyahate dikkat!
Okulların tatil olmasıyla beraber bir insan hareketliliği başlayabilir. Şehirlerarası tatil amaçlı seyahatler, memleket ziyaretleri ya da aileiçi bir araya gelmeler artacak. Zorunlu değilse seyahat etmeyin. Çünkü hem seyahat esnasında kullanılacak toplu ulaşım araçlarında hem de kalınacak yerdeki bir arada bulunma koşulları hastalığın bulaşma riskini arttırır.
Ev gezmeleri tehlikeli
Özellikle aile büyüklerine yapılacak ziyaretler, yaşı büyük bireyleri tehlikeye atmak anlamına gelir. Sadece şehirlerarası değil şehir içi ev ziyaretleri de virüsün yayılması için ortam yaratır. Bu da enfeksiyonun yayılması anlamına gelir.
Kapalı alanlardan uzak durun
Çocukların kapalı ve kalabalık mekânlarda bulunmasını önermiyoruz. Özellikle soğuk havaları yaşadığımız bu günlerde aileler genelde alışveriş merkezleri, restoranlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Ancak bu tür kalabalık mekânlar, bulaş açısından çok tehlikeli.