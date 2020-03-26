15 dakikada sonuç veren antikor testi koronavirüs bağışıklığını tespit ediyor
Koronavirüs aşısının geliştirilmesi zaman alacak. Bilim insanları virüse karşı bağışıklığı olanları saptayacak teste yoğunlaşmış durumda. Piyasada bulunan antikor testi 15 dakikada virüse karşı bağışıklık olup olmadığını ve kişilerin hastalığı hafif semptomlarla atlatıp atlatmadığını ortaya çıkartıyor. Bu test yaygınlaşırsa bağışıklığı olanların işe dönmeleri kolaylaşacak.
İngiltere Başbakan Boris Johnson, günlük basın toplantısında, Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) koronavirüs kriziyle başa çıkmasına yardımcı olunması amacıyla yaptıkları talebe beklentilerin üzerinde olumlu cevap geldiğini söyledi.
Johnson, "Talebimizi dile getirdiğimizde birkaç gün içinde 250 bin gönüllü bulmayı umuyorduk ancak sadece 24 saat içinde 405 bin kişinin çağrıya olumlu cevap verdiğini söyleyebilirim" dedi.
Gönüllüler, Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarının yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yönelik görevlerini devralarak sağlık personelinin Kovid-19 hastalarıyla daha fazla ilgilenebilmelerine olanak sağlayacak.
Antikor testleri satışa sunulacak
Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Sharon Peacock, parlamentoda yaptığı açıklamada, 3,5 milyon 15 dakikada sonuç veren antikor testi aldıklarını bunların 'günler içinde' Britanya'da kullanıma sunulacağını ifade etti.