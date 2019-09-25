15 bin lira maaşla eleman alınacak! Dayalı döşeli ev de veriyorlar
DUBAİ merkezli Emirates Havayolları, kabin görevlisi alımı için 17 Ekim'de İstanbul'a ve 21 Ekim'de ise Antalya'ya geliyor. İşe alınanlara firmanın sağlayacağı şartlar herkesi şaşırttı.
Kabin ekibi adaylarının işe alım etkinliğine davet almak için çevrimiçi başvuru yapmaları istenirken alım etkinliğinin yer bilgisinin daha sonra şirketin web sitesi aracılığı ile paylaşılacağı duyuruldu.
İşe alım etkinliğinin ilki 17 Ekim'de İstanbul'da, ikinci etkinlik ise 21 Ekim'de Antalya'da yapılacak. İşe kabul edilenler 7 aşamalı eğitimden geçtikten sonra Emirates uçaklarında yerlerini alabilecek.
İşe alım süreci de CV inceleme ve değerlendirme, grup değerlendirmesi, erişim değerlendirmesi, online ingilizce değerlendirmesi ve davranış anketi, web tabanlı final görüşmesi olmak üzere 5 aşamalı olacağı belirtildi.
Emirates, başvurusu kabul edilip, ekonomi 2 sınıfında uçanlara ortalama 2 bin 660 dolar maaş verecek. İşe kabul edilenlerin, çalıştığı uçak tipi büyümesi ve kabin sınıfının değişmesi halinde kabin görevlisinin alacağı maaş da katlanacak.